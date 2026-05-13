Силы обороны Покровск не будут оставлять, но в Мирнограде ситуация сложнее, - источник

По словам собеседника, военнослужащие ВСУ также находятся и в Мирнограде, но там ситуация значительно сложнее, поэтому контролируемый отход может иметь место.

"Для врага Покровск сейчас играет роль накопителя живой силы, они стягивают туда дополнительные резервы. Для ВСУ задача - ведение позиционной обороны, никто оттуда выходить пока не собирается", - добавил собеседник.

Как пояснил источник издания, интенсивность боевых действий остается достаточно высокой и была такой же в дни так называемого перемирия 9-11 мая. Хотя, если сравнивать с прошлым годом, россияне уменьшили в несколько раз пуски КАБов по позициям украинских военных.

Карта Генштаба ВСУ: Покровск и Мирноград фактически образуют единую агломерацию

"В целом в эти дни немного спала интенсивность обмена артиллеристскими ударами. Но ключевую роль играет ВВС противника, в этом компоненте они нас очень донимают", - отметил источник в Силах обороны.

По его словам, главная проблема для украинских подразделений в районе Покровска - логистика, особенно когда речь идет об эвакуации личного состава.

"Помогают НРК, приходится иногда придумывать сложные схемы, чтобы вывезти раненых", - пояснил собеседник.

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, уже длительное время ведутся изнурительные боевые действия на востоке на Покровском направлении, где сосредоточено большинство штурмов российских войск.

Только за минувшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новониколаевка, Белицкое, Новоалександровка, Котлино и Новоподгороднее.

Россияне рассматривают Покровск и Мирноград как потенциальные плацдармы для дальнейшего продвижения.

В частности, Покровск для РФ важен прежде всего из-за логистики и расположения. Это крупный транспортный узел, через который проходят дороги и поставки на этом направлении.