Сили оборони Покровськ не залишатимуть, але в Мирнограді ситуація складніша, - джерело

За словами співрозмовника, військовослужбовці ЗСУ також знаходяться і в Мирнограді, але там ситуація значно складніша, тому контрольований відхід може мати місце.

"Для ворога Покровськ зараз відіграє роль накопичувача живої сили, вони стягують туди додаткові резерви. Для ЗСУ завдання - ведення позиційної оборони, ніхто звідти виходити наразі не збирається", - додав співрозмовник.

Як пояснило джерело видання, інтенсивність бойових дій залишається досить високою і була такою ж у дні так званого перемир'я 9-11 травня. Хоча, якщо порівнювати з минулим роком, росіяни зменшили у кілька разів пуски КАБів по позиціях українських військових.

Мапа Генштабу ЗСУ: Покровськ і Мирноград фактично утворюють єдину агломерацію

"Загалом у ці дні трохи спала інтенсивність обміну артилеристськими ударами. Але ключову роль відіграє ВПС противника, у цьому компоненті вони нам дуже дошкуляють", - зазначило джерело у Силах оборони.

За його словами, головна проблема для українських підрозділів в районі Покровська - логістика, особливо коли мова йде про евакуацію особового складу.

"Допомагають НРК, доводиться інколи вигадувати складні схеми, щоб вивезти поранених", - пояснив співрозмовник.

Бої за Покровськ та Мирноград

Нагадаємо, вже тривалий час ведуться виснажливі бойові дії на сході на Покровському напрямку, де зосереджена більшість штурмів російських військ.

Лише за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє.

Росіяни розглядають Покровськ та Мирноград як потенційні плацдарми для подальшого просування.

Зокрема, Покровськ для РФ важливий насамперед через логістику та розташування. Це великий транспортний вузол, через який проходять дороги й постачання на цьому напрямку.