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Силы обороны подтвердили освобождение села Песчаное возле Покровска

Фото: в ВСИ подтвердили освобождение села Песчаное (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска освободили село Песчаное вблизи Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телеканала "Киев".

"Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом", - сказал спикер.

Он отметил, что на Покровском направлении произошел определенный "перелом".

"Очень серьезные намерения были у россиян по полуокружению города Покровск. Но они понесли серьезные потери именно на этом направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже, скажем так, были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах", - добавил Трегубов.

скриншот deepstatemap.live

Напомним, накануне аналитический сервис DeepState сообщил о неудачной попытке врага захватить село Песчаное. По данным аналитиков, состоялся встречный бой, и украинские защитники смогли оттеснить оккупантов.

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