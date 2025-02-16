Сили оборони підтвердили звільнення села Піщане біля Покровська

"Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд", - сказав речник.

Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний "перелом".

"Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", - додав Трегубов.



скриншот deepstatemap.live



Нагадаємо, напередодні аналітичний сервіс DeepState повідомив про невдалу спробу ворога захопити село Піщане. За даними аналітиків, відбувся зустрічний бій, і українські захисники змогли відтіснити окупантів.