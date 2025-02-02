ВСУ в январе обезвредили на Покровском направлении более 15 тысяч захватчиков, - Сырский

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские воины за первый месяц 2025 года обезвредили там 15 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

"Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь (на Покровском направлении, - ред.) более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - сообщил Сырский. Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за стойкость, эффективность и героизм.

Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам, а Покровское направление остается одним из самых тяжелых.

Главком отметил, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступать на фронте, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Покровское направление остается самым активным по количеству боевых действий. Кроме того, тяжелые бои идут в Часовом Яру, Торецке, в районе Купянска и в Курской области.

Так, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 110 боевых столкновений.

По данным ВСУ, на фронте за минувшие сутки было ликвидировано 1320 захватчиков, а также десятки единиц техники РФ.

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