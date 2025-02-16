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Разведка Британии: приоритет россиян под Покровском - отрезать логистические линии ВСУ

Покровск, Воскресенье 16 февраля 2025 12:20
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Разведка Британии: приоритет россиян под Покровском - отрезать логистические линии ВСУ Фото: разведка Британии назвала приоритет россиян под Покровском (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне под Покровском сосредоточены на перерезании логистических линий украинских войск. Это фокус отражается на больших потерях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

В сводке отмечается, что 13 февраля Россия заявила о захвате села Водяное Второе, которое расположено восточнее Покровска и Мирнограда возле трассы Н-32. Она соединяет Константиновку и Мирноград и является важным логистическим маршрутом для украинских защитников.

"В этом районе продолжаются бои, украинские силы скорее всего отражают большинство атак", - отмечают британские аналитики.
Разведка Британии: приоритет россиян под Покровском - отрезать логистические линии ВСУ
скриншот deepstatemap.live
С западного фланга этого участка украинские силы контратакуют возле Котлино на трассе Т-04-06 и в Песчаном. За оба участка идут тяжелые бои.

Разведка добавляет, что украинские силы скорее всего пытаются помешать продвижению россиян, чтобы удержать главный путь снабжения в направлении Удачного, что в 12 км к юго-западу от Покровска.

"Попытка окружения Покровска, а также попытки отрезать украинские логистические линии вдоль линии фронта остается приоритетным направлением наступательных действий России", - отмечает разведка.

В Британии отметили, что фокус оккупантов отражается на больших потерях врага, которые ранее озвучил представитель ОСГВ "Хортица". По его словам, за январь в районе Покровска россияне потеряли 7 тысяч солдат убитыми и до 15 тысяч ранеными или пропавшими без вести.

Бои за Покровск

Покровск - это город в Донецкой области, за который идут тяжелые бои. Покровское направление - самый активный участок фронта, за прошедшие сутки там зафиксировали более 70 атак.

Как ранее сообщал главком ВСУ Александр Сырский, украинские защитники в январе обезвредили на Покровском направлении 15 тысяч оккупантов.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", потери РФ под Покровском в январе были больше, чем за все время второй чеченской войны.

Также спикер сообщал, что российские войска не имеют четкого контроля над трассой Покровск-Константиновка, в районе трассы продолжаются бои.

При этом президент Владимир Зеленский на этой неделе отмечал, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась.

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