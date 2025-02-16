Разведка Британии: приоритет россиян под Покровском - отрезать логистические линии ВСУ

Россияне под Покровском сосредоточены на перерезании логистических линий украинских войск. Это фокус отражается на больших потерях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

В сводке отмечается, что 13 февраля Россия заявила о захвате села Водяное Второе, которое расположено восточнее Покровска и Мирнограда возле трассы Н-32. Она соединяет Константиновку и Мирноград и является важным логистическим маршрутом для украинских защитников.

"В этом районе продолжаются бои, украинские силы скорее всего отражают большинство атак", - отмечают британские аналитики.



скриншот deepstatemap.live

С западного фланга этого участка украинские силы контратакуют возле Котлино на трассе Т-04-06 и в Песчаном. За оба участка идут тяжелые бои.

Разведка добавляет, что украинские силы скорее всего пытаются помешать продвижению россиян, чтобы удержать главный путь снабжения в направлении Удачного, что в 12 км к юго-западу от Покровска.

"Попытка окружения Покровска, а также попытки отрезать украинские логистические линии вдоль линии фронта остается приоритетным направлением наступательных действий России", - отмечает разведка.

В Британии отметили, что фокус оккупантов отражается на больших потерях врага, которые ранее озвучил представитель ОСГВ "Хортица". По его словам, за январь в районе Покровска россияне потеряли 7 тысяч солдат убитыми и до 15 тысяч ранеными или пропавшими без вести.