Силы обороны подтвердили свои успехи на Гуляйпольском направлении

Среда 11 февраля 2026 03:20
Силы обороны подтвердили свои успехи на Гуляйпольском направлении Фото: информация в российских пабликах соответствует действительности (УНИАН)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в последнее время не имеют продвижений на Гуляйпольском направлении. В то же время определенных успехов достигли Силы обороны Украины.

Об этом заявил командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфире Армия ТѴ.

Читайте также: Россия имитирует новое наступление на севере Украины: ISW раскрыли замысел Кремля

По словам военного, противник пока концентрируется на удержании своего положения и не продвигается вперед. В то же время украинские бойцы имеют прогресс, но детали пока не раскрываются.

"Более того, есть определенные успехи у Вооруженных сил, которые я сейчас, к сожалению, не могу озвучивать, потому что еще идет операция. Но если вы последуете за (Telegram-каналами - ред.) противника, та информация, которую они распространяют, соответствует действительности", - заявил Филатов.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад российские военные корреспонденты начали распространять информацию о том, что украинская армия пошла в контрнаступление у границы между Днепропетровской и Запорожской областями.

В то же время, по мнению аналитиков ISW, враг намеренно делал такие заявления, чтобы оправдать ложную информацию о продвижении своих войск в этом районе.

Так, один из военных блогеров РФ утверждает, что Силы обороны Украины пользуются туманом и блокировкой Starlink в армии РФ, чтобы прибегнуть к наступлению возле Сосновки, Новоалександровки и Нечаевки. Также он утверждал, что армия Украины продвинулась к населенному пункту Терновое.

Еще один военный корреспондент, связанный с Кремлем, говорил, что Украина начала локальное контрнаступление на востоке Запорожской области, отметив, что это произошло впервые за долгое время.

Подводя итог, в ISW пришли к выводу, что российские военные корреспонденты, вероятно, преувеличили успехи армии РФ на направлениях Александровка и Гуляйполе и теперь используют информацию об украинском контрнаступлении как возможный способ оправдать отступление с позиций армии РФ.

При этом важно отметить, что спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин опроверг информацию о контрнаступлении ВСУ. Подробнее о том, что, по его словам, происходит на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

Война в Украине фронт Запорожская область
