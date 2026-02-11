ua en ru
Сили оборони підтвердили свої успіхи на Гуляйпільському напрямку

Середа 11 лютого 2026 03:20
UA EN RU
Сили оборони підтвердили свої успіхи на Гуляйпільському напрямку Фото: інформація в російських пабліках відповідає дійсності (УНІАН)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти останнім часом не мають просувань на Гуляйпільському напрямку. Водночас певних успіхів досягли Сили оборони України.

Про це заявив командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефірі Армія ТV.

Читайте також: Росія імітує новий наступ на півночі України: ISW розкрили задум Кремля

За словами військового, противник наразі концентрується на утриманні свого положення і не просувається вперед. Водночас українські бійці мають прогрес, але деталі поки що не розкриваються.

"Більше того є певні успіхи у Збройних сил, які я зараз, на жаль, не можу озвучувати, тому що ще йде операція. Але якщо ви послідкуєте за (Telegram-каналами - ред.) противника, та інформація, яку вони поширюють, відповідає дійсності", - заявив Філатов.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому російські військові кореспонденти почали поширювати інформацію про те, що українська армія пішла в контрнаступ біля кордону між Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Водночас, на думку аналітиків ISW, ворог навмисно робив такі заяви, щоб виправдати неправдиву інформацію про просування своїх військ у цьому районі.

Так, один з військових блогерів РФ стверджує, що Сили оборони України користуються туманом і блокуванням Starlink у армії РФ, щоб вдатися до наступу біля Сосновки, Новоолександрівки та Нечаєвки. Також він стверджував, що армія України просунулася до населеного пункту Тернове.

Ще один військовий кореспондент, пов'язаний з Кремлем, говорив, що Україна почала локальний контрнаступ на сході Запорізької області, зазначивши, що це сталося вперше за довгий час.

Підводячи підсумок, в ISW дійшли висновку, що російські військові кореспонденти, ймовірно, перебільшили успіхи армії РФ на напрямках Олександрівка і Гуляйполе і тепер використовують інформацію про український контрнаступ як можливий спосіб виправдати відступ з позицій армії РФ.

При цьому важливо зазначити, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин спростував інформацію про контрнаступ ЗСУ. Детальніше про те, що, за його словами, відбувається на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

