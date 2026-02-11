Сили оборони підтвердили свої успіхи на Гуляйпільському напрямку

Про це заявив командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефірі Армія ТV .

"Більше того є певні успіхи у Збройних сил, які я зараз, на жаль, не можу озвучувати, тому що ще йде операція. Але якщо ви послідкуєте за (Telegram-каналами - ред.) противника, та інформація, яку вони поширюють, відповідає дійсності", - заявив Філатов.

За словами військового, противник наразі концентрується на утриманні свого положення і не просувається вперед. Водночас українські бійці мають прогрес, але деталі поки що не розкриваються.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому російські військові кореспонденти почали поширювати інформацію про те, що українська армія пішла в контрнаступ біля кордону між Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Водночас, на думку аналітиків ISW, ворог навмисно робив такі заяви, щоб виправдати неправдиву інформацію про просування своїх військ у цьому районі.

Так, один з військових блогерів РФ стверджує, що Сили оборони України користуються туманом і блокуванням Starlink у армії РФ, щоб вдатися до наступу біля Сосновки, Новоолександрівки та Нечаєвки. Також він стверджував, що армія України просунулася до населеного пункту Тернове.

Ще один військовий кореспондент, пов'язаний з Кремлем, говорив, що Україна почала локальний контрнаступ на сході Запорізької області, зазначивши, що це сталося вперше за довгий час.

Підводячи підсумок, в ISW дійшли висновку, що російські військові кореспонденти, ймовірно, перебільшили успіхи армії РФ на напрямках Олександрівка і Гуляйполе і тепер використовують інформацію про український контрнаступ як можливий спосіб виправдати відступ з позицій армії РФ.

При цьому важливо зазначити, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин спростував інформацію про контрнаступ ЗСУ. Детальніше про те, що, за його словами, відбувається на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.