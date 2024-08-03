ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти

Суббота 03 августа 2024 07:47
UA EN RU
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны в ходе ночной российской атаки дронами и ракетами сбили 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах 9 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

В ночь на 3 августа противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П с воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 29 ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

Напомним, в ночь на 3 августа в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными дронами и ракетами.

Взрывы слышали в Полтаве, Одессе и Винницкой области. В Одессе, по сообщениям местных властей, работала ПВО. В Винницкой области был поражен объект инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Война России против Украины
NEWS
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке