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Атака российских дронов: в Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект

Суббота 03 августа 2024 05:26
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Атака российских дронов: в Винницкой области есть попадание в инфраструктурный объект Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Винницкой области во время ночной атаки ударными дронами со стороны России был поражен объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу начальника Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Facebook.

"В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте", - написала она.

О взрывах в Винницкой области сообщали местные СМИ.

В ночь на 3 августа в большинстве областей Украины, в том числе в Винницкой, была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными дронами и ракетами.

Взрывы слышали в Полтаве и Одессе. В Одессе, по сообщениям местных властей, работала ПВО.

Ближе к утру тревога была объявлена также в Киеве.

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Атака дронов Война России против Украины Винницкая область
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