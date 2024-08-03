В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными дронами и ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушную тревогу и Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, кроме западных областей.
Воздушные Силы сообщают об атаке несколькими группами ударных беспилотников и баллистическими ракетами.
В настоящее время взрывы слышали в Полтаве и Одессе. В Одессе, по сообщениям местных властей, работает ПВО.
Россия регулярно атакует Украину с воздуха. До недавнего времени главными целями оккупантов была энергетическая инфраструктура, из-за чего в стране возник дефицит электроэнергии, пользователей иногда на пол суток отключали от питания.
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