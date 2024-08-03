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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Суббота 03 августа 2024 02:15
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за российской атаки ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушную тревогу и Воздушные Силы ВСУ.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, кроме западных областей.

Воздушные Силы сообщают об атаке несколькими группами ударных беспилотников и баллистическими ракетами.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В настоящее время взрывы слышали в Полтаве и Одессе. В Одессе, по сообщениям местных властей, работает ПВО.

Россия регулярно атакует Украину с воздуха. До недавнего времени главными целями оккупантов была энергетическая инфраструктура, из-за чего в стране возник дефицит электроэнергии, пользователей иногда на пол суток отключали от питания.

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