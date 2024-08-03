В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине, кроме западных областей.

В настоящее время взрывы слышали в Полтаве и Одессе. В Одессе, по сообщениям местных властей, работает ПВО.

Россия регулярно атакует Украину с воздуха. До недавнего времени главными целями оккупантов была энергетическая инфраструктура, из-за чего в стране возник дефицит электроэнергии, пользователей иногда на пол суток отключали от питания.

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