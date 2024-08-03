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В Одессе слышны взрывы: военные сообщают об угрозе дронов и ракетной опасности

Суббота 03 августа 2024 01:53
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В Одессе слышны взрывы: военные сообщают об угрозе дронов и ракетной опасности Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 июля в Одессе были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения беспилотников и ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал мэра города Геннадия Труханова.

В частности, в 00:49 военные сообщили, что группа беспилотников двигается в направлении Одесской и Николаевской областей.

По состоянию на 01:45 мэр города Геннадий Труханов написал, что в городе слышны взрывы. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.

Кроме того, в настоящее время военные сообщили о ракете, которая летит в сторону Одессы.

"Скоростная цель в направлении Одесской области с Черного моря", - говорится в сообщении.

Где объявлена тревога

По состоянию на 1:47, 3 июля, сигнал воздушной тревоги звучит в большинстве регионов Украины.

В Одессе слышны взрывы: военные сообщают об угрозе дронов и ракетной опасности

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