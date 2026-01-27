RU

Силы беспилотных систем уничтожили вражеский РЭБ за 10 миллионов долларов (видео)

Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем уничтожили вражеский РЭБ за 10 миллионов долларов (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение 413-го полка "Рейд" в Telegram.

По информации военных, Р-330Ж "Житель" - это российская станция радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для перехвата и подавления каналов связи БпЛА и других летательных аппаратов на дистанции до 25 км, а каналов управления - до 50 км.

"В результате успешной операции операторы полка "Рейд" поразили антенны комплекса. Это означает полный вывод его из строя и потерю боевых возможностей", - говорится в сообщении.

Стоимость одного комплекса "Житель" составляет ориентировочно 10 миллионов долларов. Потеря каждой такой станции для противника является особенно острой, поскольку ее производство требует сложной электроники и длится минимум несколько месяцев.

Как отметили в подразделении, поражение Р-330Ж "Житель" открывает Силам обороны Украины пространство для применения БпЛА, в частности для ударов по объектам в глубоком тылу оккупационных войск.

В полевых условиях станция может питаться от электрогенератора или, по возможности, от стационарной электросети.

Конструктивно Р-330Ж "Житель" состоит из двух модулей: подвижного пункта управления на шасси "Урал" и буксируемого модуля с передающими антенными решетками.

Как видно из обнародованного видео, поражение пришлось именно по антеннам.

 

Другие успешные операции СБС

Силы беспилотных систем вносят большой вклад в истребление российских оккупантов в Украине.

Ранее военные СБС ВСУуничтожили редкую российскую системы радиоэлектронной борьбы "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления-2"). Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

А в ноябре Силы специальных операций ВСУ во время дроновой атаки на Россию впервые сбили дроном для "deep strike" российский вертолет. Ми-8 россиян был сбит возле Кутейниково Ростовской области РФ.

Также сообщалось об уничтожении складов с дронами "Шахед", понтонной переправы и техники врага.

