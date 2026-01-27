UA

Сили безпілотних систем знищили ворожий РЕБ за 10 мільйонів доларів (відео)

Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем знищили ворожий РЕБ за 10 мільйонів доларів (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ 413-го полку "Рейд" у Telegram.

За інформацією військових,  Р-330Ж "Житель" - це російська станція радіоелектронної боротьби, яка призначена для перехоплення та придушення каналів зв’язку БпЛА й інших літальних апаратів на дистанції до 25 км, а каналів управління - до 50 км.

"В результаті успішної операції оператори полку "Рейд" уразили антени комплексу. Це означає повне виведення його з ладу та втрату бойових можливостей", - йдеться у повідомленні.
 
Вартість одного комплексу "Житель" складає орієнтовно 10 мільйонів доларів. Втрата кожної такої станції для противника є особливо гострою, оскільки її виробництво потребує складної електроніки та триває щонайменше кілька місяців.

Як зазначили у підрозділі, ураження Р-330Ж "Житель" відкриває Силам оборони України простір для застосування БпЛА, зокрема для ударів по об’єктах у глибокому тилу окупаційних військ.

У польових умовах станція може живитися від електрогенератора або, за можливості, від стаціонарної електромережі.

Конструктивно Р-330Ж "Житель" складається з двох модулів: рухомого пункту управління на шасі "Урал" та буксируваного модуля з передавальними антенними решітками.

Як видно з оприлюдненого відео, ураження припало саме по антенах.

Інші успішні операції СБС

Сили безпілотних систем роблять великий внесок у винищення російських окупантів в Україні.

Раніше військові СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2" ("Комплекс обнаружения и подавления-2"). Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.

А в листопаді Сили спеціальних операцій ЗСУ під час дронової атаки на Росію вперше збили дроном для "deep strike" російський вертоліт. Мі-8 росіян був збитий біля Кутейникового Ростовської області РФ.

Також повідомлялось про знищення складів з дронами "Шахед", понтонної переправи та техніки ворога.

Сили безпілотних системВійна в Україні