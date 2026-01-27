Сили безпілотних систем знищили ворожий РЕБ за 10 мільйонів доларів (відео)

За інформацією військових, Р-330Ж "Житель" - це російська станція радіоелектронної боротьби, яка призначена для перехоплення та придушення каналів зв’язку БпЛА й інших літальних апаратів на дистанції до 25 км, а каналів управління - до 50 км.

"В результаті успішної операції оператори полку "Рейд" уразили антени комплексу. Це означає повне виведення його з ладу та втрату бойових можливостей", - йдеться у повідомленні.



Вартість одного комплексу "Житель" складає орієнтовно 10 мільйонів доларів. Втрата кожної такої станції для противника є особливо гострою, оскільки її виробництво потребує складної електроніки та триває щонайменше кілька місяців.

Як зазначили у підрозділі, ураження Р-330Ж "Житель" відкриває Силам оборони України простір для застосування БпЛА, зокрема для ударів по об’єктах у глибокому тилу окупаційних військ.

У польових умовах станція може живитися від електрогенератора або, за можливості, від стаціонарної електромережі.

Конструктивно Р-330Ж "Житель" складається з двох модулів: рухомого пункту управління на шасі "Урал" та буксируваного модуля з передавальними антенними решітками.

Як видно з оприлюдненого відео, ураження припало саме по антенах.