Склад "Шахедов" и понтонная переправа: в ССО показали видео работы по оккупантам 28 декабря
Операторы Сил специальных операций нанесли серию ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Среди прочего, поражен склад с дронами "Шахед", понтонная переправа и техника врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций.
Отмечается, что в ночь на 28 декабря операторы ССО ВСУ поразили цели российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Для поражения использовались ударные дроны БпЛА FP-2.
На временно оккупированных территориях Донецкой области поражен склад хранения ударных дронов "Шахед" в городе Макеевка. Возле н/п Никоноровка уничтожена понтонная переправа российских оккупантов.
В Луганской области вблизи города Антрацит дроны ССО нанесли удар по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.
"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - добавили в ССО.
Отметим, удары дронов ССО наносят значительные потери россиянам. Так, недавно операторы ССО с помощью ударного дрона поразили РСЗО БМ-27 "Ураган" и место пребывания ее экипажей на временно оккупированной территории Донецкой области.
До этого подразделения ССО ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму. В том числе был уничтожен в движении поезд с горючим.
17 декабря в Силах Специальных операций (ССО) ВСУ показали видео уничтожения артиллерийского склада российских оккупантов. Склад был расположен на временно оккупированной Луганщине.