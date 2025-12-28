Склад "Шахедов" и понтонная переправа: в ССО показали видео работы по оккупантам 28 декабря

Операторы Сил специальных операций нанесли серию ударов по объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Среди прочего, поражен склад с дронами "Шахед", понтонная переправа и техника врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций .

В Луганской области вблизи города Антрацит дроны ССО нанесли удар по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.

Отмечается, что в ночь на 28 декабря операторы ССО ВСУ поразили цели российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Для поражения использовались ударные дроны БпЛА FP-2.

Отметим, удары дронов ССО наносят значительные потери россиянам. Так, недавно операторы ССО с помощью ударного дрона поразили РСЗО БМ-27 "Ураган" и место пребывания ее экипажей на временно оккупированной территории Донецкой области.

До этого подразделения ССО ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму. В том числе был уничтожен в движении поезд с горючим.

17 декабря в Силах Специальных операций (ССО) ВСУ показали видео уничтожения артиллерийского склада российских оккупантов. Склад был расположен на временно оккупированной Луганщине.