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Силы беспилотных систем смогут самостоятельно закупать дроны и РЭБ, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров включил Командование Сил беспилотных систем ВСУ в перечень государственных заказчиков дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Минобороны и Госспецсвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Это позволит быстрее и эффективнее усиливать наши способности на суше, в воздухе и на море. Особенно важно, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам", - отметил Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина уже неоднократно доказывала, что способна "превращать технологическое преимущество в тактические успехи".

Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Позже Верховная Рада приняла изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины" о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем.

А в сентябре Зеленский подписал закон, предусматривающий включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

Возглавил новый род войск полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

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