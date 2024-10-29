Сили безпілотних систем зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ, - Умєров

"Це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам", - зазначив Умєров.

Глава Міноборони наголосив, що Україна вже неодноразово доводила, що здатна "перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи".