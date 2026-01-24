Силы беспилотных систем поразили российский "танк-черепаху": почему эта цель важна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook военнослужащего 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперта по вооружению Defense Express Ивана Киричевского.

По словам Киричевского, каждый российский "танк-черепаха" особенно важен как цель сразу по нескольким причинам. Такие танки у оккупантов есть в ограниченном количестве. Эти "черепахи" обычно ставят во главе колонны бронетехники при проведении массированных механизированных штурмов на позиции Сил обороны Украины.

"Вот этот "панцирь", который наваривается на танк, выполняет сразу несколько функций - и защита от наших БПЛА, и заодно определенное прикрытие для десанта, который при этом сидит на броне танка. Опционально, "танки-черепахи" могут снаряжаться противоминными тралами", - рассказал эксперт.

На видео, которое опубликовал военный, точный тип танка распознать не трудно, ведь все эти "наросты" искажают внешний вид машины. Но практика показывает, что обычно для переделки на "черепахи" россияне используют танки типов Т-62 и Т-72.

"Но в то же время, сам факт существования у россиян "танков-черепах" демонстрирует, до какого уровня деградации дошли бронетанковые подразделения армии РФ на 4 год полномасштабной войны. Особенно - на фоне успешной охоты на вражескую бронетехнику, которую ведут операторы "Рейда", - отметил Киричевский.

По его словам, "танки-черепахи" с десантом у россиян появились потому, что несмотря на всю "мощь" российского ВПК, оккупанты так ине смогли создать полноценный тяжелый бронетранспортер, что-то вроде израильского ""Ахзарит", который бы давал надежную защиту в условиях современной войны.

"Танки-черепахи" - это не заводское изделие, это то, что танкисты армии РФ клепают в полевых условиях из подручных материалов. Все эти "панцири" и другие "наросты" на танках приводят к ускоренному износу шасси и других составляющих. Сами оккупанты признают, что довольно часто их "танки-черепахи" просто ломаются на пути к рубежам развертывания, поэтому атаки просто срываются", - добавил эксперт.

Поэтому в конце концов, как рассказал Киричевский, россияне были вынуждены наваривать "панцири" на "танки-черепахи", потому что их распиаренные средства защиты, например КАЗ "Арена", показали свою неэффективность.

"По сумме факторов получается, что каждый российский "танк-черепаха" сочетает в себе опасность для наших бойцов и симптомы деградации российского ВПК",- отметил он.