ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нацгвардейцы уничтожили российский танк-черепаху в районе Лимана (видео)

Украина, Среда 22 мая 2024 12:54
UA EN RU
Нацгвардейцы уничтожили российский танк-черепаху в районе Лимана (видео) Фото: Нацгвардия сожгла российский танк-черепаху на Лиманском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии уничтожили российский танк-черепаху. Произошло это на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, бойцы бригады "Рубеж" уничтожили чудо инженерной мысли РФ на Лиманском направлении, которое двигалось в направлении украинских позиций.

"Прощай, танк-сарай", - отметили военные.

Что известно о танке-черепахе

Российские войска начали использовать на фронте так называемый "танк-черепаху". Это советский Т-72, который захватчики обшивают деревом.

Первоначально предполагалось, что подобное "изобретение" будет помогать оккупантам спасаться от российских дронов. Но ожидаемого эффекта врагу достичь не удалось.

Как сообщалось, потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая, составили 1300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области
Бои на Харьковщине. Что происходит с наступлением России на севере области
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией