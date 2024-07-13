ua en ru
Сб, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ двойным ударом уничтожили российский "танк-черепаху" на юге (видео)

Украина, Суббота 13 июля 2024 10:35
UA EN RU
ВСУ двойным ударом уничтожили российский "танк-черепаху" на юге (видео) Фото: "танк-черепаха" Т-62 РФ уничтожен ВСУ на юге двойным ударом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский танк Т-62 на юге. "Танк-черепаха" сгорел после двойного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Российские оккупанты свято верят, что если приварить поверх танка защитную конструкцию типа "мангал", то это даст гарантированную защиту от дронов", - говорится в сообщении.

Но операторы группы SkyForce 108-й бригады ТрО, точно доказывают, что это совсем не так.

"Двойным поражением вражеский Т-62 сожжен дотла", - отмечают военные.

Ситуация на фронте

12 июля на фронте самой "горячей" оставалась ситуация на Покровском направлении, а также на Кураховском и Торецком направлениях. В частности, на утро 13 июля стало известно, что оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении.

К тому же ВСУ выбили российских захватчиков из Сотницкого Казачка в Харьковской области, и зачистили населенный пункт. На это село около недели назад враг бросил свои диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Система ПВО, 58 артсистем и более 1100 захватчиков: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США