ВСУ рвут врага по всем фронтам: Сырский назвал потери РФ за 2025 год

С начала 2025 года Силы обороны Украины продолжают успешно отражать наступление противника, уничтожив более 305 тысяч российских солдат и почти 30 тысяч единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в сети Telegram.

По данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, за первые восемь с половиной месяцев 2025 года украинские защитники ликвидировали более 305 тысяч военнослужащих армии РФ. Этот показатель демонстрирует эффективность оборонительных действий и высокий профессионализм войск.

"Силы обороны Украины уничтожают врага: с начала года обезврежено более 305 тысяч оккупантов (305 630)", — написал Сырский в официальном сообщении.

Кроме того, украинские войска нанесли значительные потери вражеской технике. По его словам, за этот период поражено почти 30 тысяч единиц автомобильной техники противника, что существенно подрывает возможности армии РФ по снабжению и передвижению.

Сырский также опубликовал видео с боевых операций, на котором видно уничтожение личного состава и техники противника. Он подчеркнул важность поддержки и профессионализма украинских воинов в ходе боевых действий.

"В то же время разрушаем и вражескую логистику: в 2025 году уже поражено 29 095 единиц автомобильной техники. Спасибо воинам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!", — отметил главнокомандующий.

Эти данные свидетельствуют о системной работе украинских подразделений по нейтрализации угроз, а также о значительных потерях противника, что укрепляет позиции Украины на фронте и поддерживает моральный дух защитников.