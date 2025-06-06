Два года после экокатастрофы. Что на самом деле происходит на месте Каховского водохранилища

6 июня - вторая годовщина подрыва Каховской ГЭС, одной из крупнейших экотрагедий этой войны. Тогда под водой оказались 620 квадратных километров территории четырех областей. Последствия этого российского теракта Украина будет ощущать десятилетиями.

Что сейчас на месте Каховского водохранилища

Дно бывшего Каховского водохранилища заполонили сеянцы вербы. За два года они уже достигают более 5 метров в высоту.

"Мы исследовали водохранилище в разных местах: в Херсонской и Запорожской областях, на правом и левом берегах. Сначала думали, что там пойдет опустынивание, а на самом деле начала очень быстро расти верба, потому что она как раз дала семена в то время. Уже осенью первого года побеги достигали до 2 метров", - рассказал в комментарии РБК-Украина академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух.

Верба на этих участках растет аномально быстро, поскольку там илы, а также снесены почвы с питательными веществами.

"Деревца развиваются очень интенсивно, уже начинают ветвиться и даже цвести, хотя как правило верба зацветает на 5-й год. Здесь растет не наша естественная белая верба, а гибрид между белой и занесенной, которую еще называют ломкой. Этот вид очень агрессивный. Сейчас там уже большие насаждения. Если они будут дальше развиваться, то через 10-20 лет сформируются типичные пойменные вербовые леса", - добавляет ученый.

Также он отмечает, что рядом с вербой еще высеялась тополя, она тоже быстрорастущая.

Яков Дидух (в центре) во время экспедиции на Каховское водохранилище (фото предоставил Яков Дидух)

"Для лесников такие леса малоценны, потому что из них нельзя получить древесину. А для экологов - это очень ценные насаждения. В таких лесах живет до 60 видов птиц - больше, чем в любых других лесных экосистемах. Также там много насекомых. И если бы такие леса сформировались, то это был бы самый большой вербовый лес в Европе. Такие в ЕС находятся под охраной", - говорит Дидух.

Вербовые леса играют большую климатическую роль, поскольку транспирируют влагу. Также верба очищает почву от тяжелых металлов, она важна для почвообразующих процессов и, кроме того, сдерживает наводнения.

"На дне водохранилища местами еще есть "водное зеркало", соответственно там верба не растет. Возле воды сформировались так называемые болотные группировки, где растет камыш, осоки, болотное высокотравье. Также верба не растет на сыпучих песках и на южной части, где много отложений ракушки. То есть вербовые леса занимают где-то от 30 до 50% дна водохранилища", - говорит академик.

Стоит ли восстанавливать водохранилище

"Считаю, что до минимального уровня надо водохранилище поднять. Это важно для обеспечения водой атомной станции(Запорожской, - ред.), когда мы ее отвоюем. Также - для обеспечения каналов, которые идут на левый берег, и орошают поля с подсолнечниками и бахчевыми культурами. Гидрологи должны посчитать, сколько территорий целесообразно затапливать. Думаю, максимум 30% надо отвести под водохранилище, остальное - отдать природе", - говорит Дидух.

Если же территорию оставить без изменений, то уже через 10-20 лет там сформируются новые леса. Чтобы затопить этот участок, придется вырезать деревья, что обойдется в 1,5 миллиарда гривен. И это, по словам эколога, еще один серьезный аргумент не в пользу масштабного затопления.

Решение о дальнейшей судьбе Каховского водохранилища должно быть взвешенным и продуманным: с учетом гидрологии, потребностей людей, и экологической ценности территории.

"Мы должны отказаться от гигантомании. Зачем нам затапливать территорию, эквивалентную 80% Люксембурга. Надо найти разумное, взвешенное решение. При этом следует, чтобы эта территория на тот момент уже не была под военными угрозами", - заключает Дидух.

Каховское водохранилище (фото: Getty Images)

Отметим, что некоторые эксперты считают, что на месте Каховского водохранилища целесообразнее установить солнечные панели, которые сейчас будут более эффективными для производства электроэнергии, чем ГЭС.

Также добавим, что недавно Фонд громады Херсона "Захист" провел опрос об отношении жителей Херсонской области к перспективам восстановления Каховской ГЭС. 63% выступили за строительство новых гидротехнических сооружений с меньшим масштабом затопления, остальные респонденты считают, что не нужно проводить никаких восстановительных работ.

Результаты опроса херсонцев (скриншот)

Последствия подрыва дамбы

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, спровоцировав одну из самых масштабных техногенных катастроф за последние десятилетия. В зоне катастрофы оказалось 16 тысяч человек и около 80 населенных пунктов.

В результате взрыва образовалось искусственное наводнение, которое затопило десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра. Погиб 31 человек, стихия смыла плодородные почвы вместе с растительностью, животными и инфраструктурой.

Вода размыла автозаправки, склады с химикатами, скотомогильники и выгребные ямы. Загрязненные потоки достигли акватории Черного моря, что вызвало беспокойство экологов.

По оценке экспертов, подрыв Каховской ГЭС вызвал убытки в размере около 14 миллиардов долларов США, учитывая повреждения инфраструктуры и долгосрочное влияние на окружающую среду.

Затопление Херсона после подрыва дамбы Каховской ГЭС (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)