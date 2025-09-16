В Силах обороны объяснили правила видеофиксации работы групп оповещения ТЦК
Начиная с 1 сентября военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые работают в группах оповещения, обязаны вести видеофиксацию своей работы с помощью нагрудных бодикамер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснения представителя Киевского областного ТЦК и СП Олега Байдалюка.
Цель нововведения - обеспечить прозрачность и законность мобилизации.
Основные правила работы с бодикамерой
Работники ТЦК должны придерживаться нескольких правил при работе с бодикамерой:
- предупреждение граждан - военнослужащий подходит, представляется и сообщает, что диалог записывается;
- непрерывная фиксация - камера включается на все время работы группы оповещения: от начала до завершения задания, даже если это три часа или сутки;
- запрет на редактирование - военные не могут выключать камеру, удалять записи или изменять видео.
Однако есть и исключения. Камера может быть выключена в случаях съемки секретных объектов или для повседневных естественных потребностей, которые не имеют значения для работы.
По словам Байдалюка, бодикамеры работают как видеограмма: они документируют всю работу группы оповещения аналогично стенограмме судебного заседания, обеспечивая юридическую фиксацию действий военных.
Напомним, с 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток. Это должно гарантировать прозрачность и законность работы, а за нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Сейчас обеспеченность камерами составляет около 85%, Минобороны продолжает закупки.
Запись должна вестись непрерывно, изменять или удалять ее запрещено. Видео будут хранить 30 дней на защищенном сервере. За нарушение правил предусмотрена дисциплинарная ответственность.