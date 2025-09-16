ua en ru
В Силах обороны объяснили правила видеофиксации работы групп оповещения ТЦК

Вторник 16 сентября 2025 06:40
В Силах обороны объяснили правила видеофиксации работы групп оповещения ТЦК Фото: Как должны работать бодикамеры во время проверки документов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная с 1 сентября военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые работают в группах оповещения, обязаны вести видеофиксацию своей работы с помощью нагрудных бодикамер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснения представителя Киевского областного ТЦК и СП Олега Байдалюка.

Цель нововведения - обеспечить прозрачность и законность мобилизации.

Основные правила работы с бодикамерой

Работники ТЦК должны придерживаться нескольких правил при работе с бодикамерой:

  • предупреждение граждан - военнослужащий подходит, представляется и сообщает, что диалог записывается;
  • непрерывная фиксация - камера включается на все время работы группы оповещения: от начала до завершения задания, даже если это три часа или сутки;
  • запрет на редактирование - военные не могут выключать камеру, удалять записи или изменять видео.

Однако есть и исключения. Камера может быть выключена в случаях съемки секретных объектов или для повседневных естественных потребностей, которые не имеют значения для работы.

По словам Байдалюка, бодикамеры работают как видеограмма: они документируют всю работу группы оповещения аналогично стенограмме судебного заседания, обеспечивая юридическую фиксацию действий военных.

Напомним, с 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток. Это должно гарантировать прозрачность и законность работы, а за нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Сейчас обеспеченность камерами составляет около 85%, Минобороны продолжает закупки.

Запись должна вестись непрерывно, изменять или удалять ее запрещено. Видео будут хранить 30 дней на защищенном сервере. За нарушение правил предусмотрена дисциплинарная ответственность.

