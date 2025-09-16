У Силах оборони пояснили правила відеофіксації роботи груп оповіщення ТЦК
Починаючи з 1 вересня військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, зобов’язані вести відеофіксацію своєї роботи за допомогою нагрудних бодікамер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення речника Київського обласного ТЦК та СП Олега Байдалюка.
Мета нововведення - забезпечити прозорість та законність мобілізації.
Основні правила роботи з бодікамерою
Працівники ТЦК повинні дотримуватися кількох правил під час роботи з бодікамерою:
- попередження громадян - військовослужбовець підходить, представляється та повідомляє, що діалог записується;
- безперервна фіксація - камера включається на весь час роботи групи оповіщення: від початку до завершення завдання, навіть якщо це три години або доба;
- заборона на редагування - військові не можуть вимикати камеру, видаляти записи чи змінювати відео.
Однак є і винятки. Камера може бути вимкнена у випадках зйомки секретних об’єктів або для повсякденних природних потреб, які не мають значення для роботи.
За словами Байдалюка, бодікамери працюють як відеограма: вони документують усю роботу групи оповіщення аналогічно стенограмі судового засідання, забезпечуючи юридичну фіксацію дій військових.
Нагадаємо, з 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. Це має гарантувати прозорість і законність роботи, а за порушення правил відеофіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Наразі забезпеченість камерами становить близько 85%, Міноборони продовжує закупівлі.
Запис має вестися безперервно, змінювати чи видаляти його заборонено. Відео зберігатимуть 30 днів на захищеному сервері. За порушення правил передбачена дисциплінарна відповідальність.