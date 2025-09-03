Видео с бодикамер ТЦК будет храниться 30 дней: как работает нововведение

В Украине с 1 сентября представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые работают в группах оповещения, обязаны использовать бодикамеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В Минобороны отмечают, что ввели нововведения для повышения прозрачности мобилизационных мероприятий и защиты как граждан, так и военнослужащих.

Как работают бодикамеры

Согласно законодательству, во время вручения повесток или проверки документов уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию. Для этого Минобороны утвердило специальную Инструкцию, которая регламентирует порядок использования бодикамер.

Запись начинается с начала выполнения задач и продолжается непрерывно до их завершения. Военнослужащий должен предупреждать граждан о видеофиксации, а устройство закрепляется на форме. Удалять или изменять записи категорически запрещено.

Исключения возможны только тогда, когда существует риск попадания в кадр военных объектов или секретной информации, а также при личных потребностях военного.

Где будут хранить видео

После завершения работы бодикамеры передаются ответственному лицу ТЦК и СП. Оно проверяет целостность устройства и обеспечивает автоматический экспорт видео на централизованный защищенный сервер, который будет администрировать Военная служба правопорядка ВСУ.

Записи будут храниться 30 дней с момента загрузки. Срок могут продлить, если видео необходимо в качестве доказательства в уголовном или административном производстве, при рассмотрении жалоб, адвокатских или правоохранительных запросов, а также в случае чрезвычайных происшествий.

Ответственность и контроль

За правильность использования бодикамер отвечают руководители ТЦК и СП. Нарушение правил может повлечь за собой дисциплинарные взыскания - от выговора до понижения в должности, а в отдельных случаях материалы будут передаваться правоохранителям.

Минобороны отмечает, что бодикамеры повысят дисциплину и доверие. Для граждан это станет гарантией от злоупотреблений, например неправомерного вручения повесток. Для военных - защитой от безосновательных обвинений или провокаций при исполнении обязанностей.