ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Видео с бодикамер ТЦК будет храниться 30 дней: как работает нововведение

Среда 03 сентября 2025 17:40
UA EN RU
Видео с бодикамер ТЦК будет храниться 30 дней: как работает нововведение Фото: Проверка документов работниками ТЦК (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 1 сентября представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые работают в группах оповещения, обязаны использовать бодикамеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны отмечают, что ввели нововведения для повышения прозрачности мобилизационных мероприятий и защиты как граждан, так и военнослужащих.

Как работают бодикамеры

Согласно законодательству, во время вручения повесток или проверки документов уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские имеют право осуществлять фото- и видеофиксацию. Для этого Минобороны утвердило специальную Инструкцию, которая регламентирует порядок использования бодикамер.

Запись начинается с начала выполнения задач и продолжается непрерывно до их завершения. Военнослужащий должен предупреждать граждан о видеофиксации, а устройство закрепляется на форме. Удалять или изменять записи категорически запрещено.

Исключения возможны только тогда, когда существует риск попадания в кадр военных объектов или секретной информации, а также при личных потребностях военного.

Где будут хранить видео

После завершения работы бодикамеры передаются ответственному лицу ТЦК и СП. Оно проверяет целостность устройства и обеспечивает автоматический экспорт видео на централизованный защищенный сервер, который будет администрировать Военная служба правопорядка ВСУ.

Записи будут храниться 30 дней с момента загрузки. Срок могут продлить, если видео необходимо в качестве доказательства в уголовном или административном производстве, при рассмотрении жалоб, адвокатских или правоохранительных запросов, а также в случае чрезвычайных происшествий.

Ответственность и контроль

За правильность использования бодикамер отвечают руководители ТЦК и СП. Нарушение правил может повлечь за собой дисциплинарные взыскания - от выговора до понижения в должности, а в отдельных случаях материалы будут передаваться правоохранителям.

Минобороны отмечает, что бодикамеры повысят дисциплину и доверие. Для граждан это станет гарантией от злоупотреблений, например неправомерного вручения повесток. Для военных - защитой от безосновательных обвинений или провокаций при исполнении обязанностей.

Ранее РБК-Украина писало, что мобильные ТЦК в Украине работают на законных основаниях. Они не привязаны к конкретным зданиям и могут менять место работы благодаря цифровизации. Такой формат считают целесообразным из-за ударов России по стационарным центрам. Депутаты объясняют, что это не автобусы или передвижные пункты, а возможность ТЦК работать из разных локаций.

Мы также писали, что подавляющее большинство скандалов вокруг ТЦК оказались ложными. Из 218 случаев, зафиксированных в августе, только 9% подтвердились, остальные - фейки и манипуляции, направленные на срыв мобилизации. За реальные нарушения нескольких военных отстранили от обязанностей или привлекли к дисциплинарной ответственности, а часть инцидентов еще расследуется.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике