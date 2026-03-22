Военных больше не будут отправлять на БЗВП за границу: в Генштабе объяснили причину

14:06 22.03.2026 Вс
Подготовка новобранцев будет исключительно на территории Украины
aimg Татьяна Степанова
Украина больше не будет отправлять военных на базовую военную подготовку за границу.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

По его словам, Генштаб планирует перенести подготовку новых военнослужащих исключительно на территорию Украины.

Такое решение украинского командования связано с тем, что инструкторы западных стран не имеют современного боевого опыта.

"Они оторваны от наших реалий, от текущих боевых действий", - сказал Межевикин.

В то же время в Генштабе отмечают, что постоянно работают над усовершенствованием подготовки, в том числе и за рубежом.

"Великобритания - первая страна, которая предложила перенести всю подготовку в Украину и концентрировать усилия на отдельных центрах и направлениях деятельности, чтобы избежать их распыления", - рассказал Межевикин.

БЗВП в Украине

Напомним, нынешняя программа БЗВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Также ранее мы сообщали, что учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз.

Больше по теме:
На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО