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Сил оккупантов пока недостаточно для наступления в Сумском направлении, - начальник ОТГВ "Северск"

Фото: начальник ОТГВ Северск Вадим Мысник (скрин видео)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты накапливают силы, однако пока критическая группировка для проведения наступления в Сумском направлении не создана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона,

"Определенное накопление происходит, но критическая группировка не создана для проведения масштабного наступления", - отметил Мысник.

В то же время, он отметил, что если захватчики будут выбирать определенное направление для данных действий, это будет заметно.

"Наша разведка работает. И в соответствии с развитием событий, мы будем давать ответ, свои оборонные мероприятия проводить", - проинформировал он.

Риск наступления РФ на Сумскую область

Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что после атак на Харьковском направлении кафиры планируют мощный удар в направлении Сум.

Также, по его словам, захватчики планировали в Сумской области операцию, похожую на ту, которую сейчас проводят в Харьковской области.

Кроме того, как ранее заявил Мысник, в Сумской области готовы давать отпор в случае попыток атак оккупантов.

Также в Сумской области на фоне постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны.

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