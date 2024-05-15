Сил оккупантов пока недостаточно для наступления в Сумском направлении, - начальник ОТГВ "Северск"

Риск наступления РФ на Сумскую область

Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что после атак на Харьковском направлении кафиры планируют мощный удар в направлении Сум.

Также, по его словам, захватчики планировали в Сумской области операцию, похожую на ту, которую сейчас проводят в Харьковской области.

Кроме того, как ранее заявил Мысник, в Сумской области готовы давать отпор в случае попыток атак оккупантов.

Также в Сумской области на фоне постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны.

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