Сил окупантів наразі не достатньо для наступу у Сумському напрямку, - начальник ОТУВ "Сіверськ"

Ризик наступу РФ на Сумську область

Напередодні голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що після атак на Харківському напрямку окупанти планують потужний удар у напрямку Сум.

Також, за його словами, загарбники планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку наразі проводять у Харківській області.

Крім того, як раніше заявив Мисник, у Сумській області готові давати відсіч у разі спроб атак окупантів.

Також у Сумській області на тлі постійних атак РФ місцевим мешканцям рекомендують евакуюватися із 10-кілометрової зони.

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