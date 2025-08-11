Сикорский о встрече Путина и Трампа: Украине не нужна помощь, чтобы капитулировать

По его словам, после завершения президентства Джо Байдена военная и финансовая поддержка Украины со стороны США сократилась, и именно Европа сейчас предоставляет большую часть оружия и финансовой помощи Украине.

"Мы ценим усилия президента Трампа, однако также будем принимать собственные решения в Европе", - сказал Сикорский.

Он добавил, что "вопрос завершения войны в Украине нельзя решить без участия самой Украины и Европы".

Глава МИД Польши также упомянул о том, что в Европе Путина считают военным преступником, поэтому переговоры с его участием на этой территории состояться не могли бы.

"Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели", - отметил он.

Сикорский также ответил на вопрос о том, что США могут требовать от Украины пойти на территориальные уступки ради заключения мира, хотя сами украинцы эту идею отвергают.

"Я уверен, что президент Трамп понимает, что Украине не нужна ничья помощь, чтобы капитулировать перед Россией. Украине нужна помощь, чтобы достичь справедливого мира и иметь границы, которые она сможет защищать", - подчеркнул он.

Глава МИД Польши добавил, что не считает уместным обсуждать публично, чем готова пожертвовать Украина для достижения мира, и что в любом случае эти решения должен принимать Киев.

"Как иностранцы мы не должны говорить жертве агрессии, как замирять агрессора - потому что с последствиями этого будет жить именно Украина", - отметил Сикорский.

В то же время он подчеркнул, что простое перемирие не решит проблему.

"На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах", - сказал министр.

Сикорский также напомнил, что Путин уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.

"Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?" - спросил глава МИД Польши.