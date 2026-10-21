Украина и Польша не доверяют друг другу: что это значит для оборонного сотрудничества

Исторические споры и взаимное недоверие усложняют отношения Украины и Польши. Это сказывается и на оборонном сотрудничестве, от снабжения боеприпасами до логистики.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Волынь, Трамп и провокации РФ: что портит отношения Украины и Польши и как это изменить ".

Собеседники издания с украинской и польской сторон признают, что исторические вопросы остаются источником напряжения. В некоторых случаях это сказывается на практическом сотрудничестве и приводит к задержкам.

Речь идет, в частности, о поставках Украине боеприпасов, участии польских военных в учениях и логистическом взаимодействии. В то же время за бюрократическими препятствиями стоят более глубокие разногласия относительно того, как именно должно происходить партнерство.

Почему Киев и Варшава не доверяют друг другу

Один из чиновников польского Сейма, представитель партии ультраправого толка, считает, что проблема заключается в отсутствии уверенности в намерениях и действиях другой стороны.

По его словам, Украина не спешит передавать технологии, тогда как польская сторона сомневается в выполнении будущих договоренностей.

"По моему мнению, существует фундаментальное отсутствие доверия со стороны сторон. Украинская сторона, насколько мне известно, не желает делиться технологиями. Польская сторона, с другой стороны, не уверена в выполнении соглашений, которые будут заключены", – заявил собеседник.

Таким образом, даже когда стороны готовы договариваться, разные ожидания могут усложнять согласование конкретных шагов. Исторические споры дополнительно обостряют ситуацию, влияя на общий фон отношений.

Споры не должны останавливать оборонное сотрудничество

Несмотря на критику в адрес Киева, польский политик отмечает, что политические и торговые разногласия не должны препятствовать военному взаимодействию.

В то же время, он предостерегает от подхода, при котором партнерство сводится к безвозмездной передаче ресурсов Украине. По его мнению, сотрудничество должно предусматривать договоренности, приемлемые для обеих сторон.

"Но это не означает альтруизм – ведь иногда с украинской стороны мы видим подход, будто сотрудничество состоит лишь в том, чтобы отдать все бесплатно", – подытожил собеседник.