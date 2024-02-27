Сикорский рассказал, чем грозит Западу проигрыш Украиной войны

По мнению министра, российское вторжение в Украину, "это отнюдь не региональная ссора, а война с глобальными последствиями". Поэтому "если Запад решит оставить Украину или сделает традицией невмешательство в ситуацию, Путин и все другие противники в мире, поймут, что им может сойти с рук все, что они захотят".

"Путин гораздо ближе подступит к границам стран НАТО, угрожая дальнейшими военными вторжениями в Европу, где нашим детям придется воевать с ним. В конце концов, Путин открыто заявил, что российская граница "нигде не заканчивается". Проигрыш ему откроет ворота для большего хаоса, большей нестабильности, больших войн", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что "умиротворение может показаться более легким путем, но на самом деле это тупик".

"Если Америка не сможет объединиться с Европой и дать возможность Украине отбросить Путина назад, я боюсь, что наша семья демократических стран начнет распадаться. Союзники будут искать другие способы гарантировать свою безопасность. Они начнут "хеджироваться" (ограничение риска через противоположное решение. - ред.). Некоторые из них нацелятся на самое современное оружие, начав новую ядерную гонку. Прежде всего, я думаю о Дальнем Востоке", - сказал министр.

Сикорский убежден, что все это можно остановить. По его мнению, у Путина есть большая слабость - он нападает только тогда, когда думает, что ему это сойдет с рук, и "отступает перед силой, силой воли и надежным сдерживанием".

Угроза мировой безопасности и поражения Украины

На днях в интервью Bloomberg Сикорский заявил, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру и многие страны мира начнут разрабатывать собственные программы ядерного оружия, чтобы защитить себя.

Кроме того, глава МИД Польши также отметил, что украинцы сражаются как львы, но они не могут вести войну голыми руками. По его словам, украинские потери растут, поскольку заканчиваются боеприпасы для зенитных ракет, а у солдат нет артиллерийских снарядов, поэтому приходится вести ближний бой.

НАТО и Европа готовятся к возможным эскалациям

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любой момент, включая начало войны.

НАТО намерен провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Альянса.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

Тем временем в Госдепартаменте США не поддерживают признание России государством-спонсором терроризма, поскольку это может иметь "незапланированные последствия".

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