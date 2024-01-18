НАТО планирует масштабные учения со сценарием нападения со стороны РФ, - Bild

НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих с целью сдерживания агрессии со стороны России. Они будут называться "Стойкий защитник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным немецкого агентства прессы, соответствующие маневры обсуждали сегодня, 18 января, в кулуарах встречи высших военных представителей Североатлантического альянса в Брюсселе.

Сценарий учений

Сценарием учений является нападение РФ на территорию Альянса, что приводит к активации 5 статьи Договора НАТО. Она регулирует обязательство оказывать помощь в блоке и отмечает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех.

На учениях, в частности, проверят оповещение и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

Детали проведения

Отмечается, что учения намерены организовать в Северной Норвегии, а другими местами планируемых маневров называют Литву и Венгрию.

Бундесвер предоставит 12 тысяч солдат, а также 3 тысячи транспортных средств и 30 самолетов. От Великобритании должны быть предоставлены авианосец и несколько истребителей F-35, говорится в публикации.

Напомним, что ожидаемое количество военных в будущих учениях НАТО в 90 тысяч делает их самыми большими со времен окончания "холодной войны". Так, в серии маневров 1988 года было задействовано около 125 тысяч солдат.

Российская угроза для Европы и НАТО

В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.

Недавно немецкое издание Bild писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.

Также недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить в войне с РФ, следующим объектом вторжения может стать НАТО.

Также сообщалось, что Швеция отправит в Балтийское море две новые подводные лодки для противостояния России.