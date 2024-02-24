Проблемы с помощью Украине нанесут ущерб безопасности США, - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке подчеркнул, что дальнейший отказ США в поставках оружия Украине подорвет их безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Британский чиновник также отметил, что это поставит под сомнение надежность Америки как союзника, и укрепит Китай.

Перед заседанием Совета Безопасности ООН немецкие и польские коллеги министра Анналена Бербок и Радек Сикорский призвали возобновить поставки оружия со стороны США.

Кроме того, 23 февраля Джо Байден объявил о введении 500 новых санкций против России, пытаясь снизить доходы Москвы. Однако министры иностранных дел четко подчеркнули, что поставки оружия являются ключевым элементом в борьбе с врагом.

"Я знаю, что многие люди в Конгрессе очень обеспокоены ролью Китая, и если вы беспокоитесь об этом, вам следует убедиться, что Путин не одержит победу", - сказал Кэмерон.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании заявил, что украинцы борются как львы, но они не могут вести войну голыми руками. Ведь заканчиваются боеприпасы для зенитных ракет, а у солдат нет артиллерийских снарядов, поэтому приходится вести ближний бой, "украинские потери растут".

Пока перед европейскими министрами стоит сложная задача - убедить республиканское руководство Конгресса, которое находится под сильным влиянием Дональда Трампа. Марджори Тейлор Грин, ультраправая член Конгресса Республиканской партии на попытки Кэмерона убедить Конгресс в пользу Украины, заявила, что он может "поцеловать ее в задницу".

Задержка с помощью США для Украины

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.