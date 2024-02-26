В Госдепе США отреагировали на призывы признать Россию государством-спонсором терроризма
В Государственном департаменте США считают, что признание России государством-спонсором терроризма может иметь "незапланированные последствия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Что предшествовало
После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в США призвали внести Россию в список государств-спонсоров терроризма.
"Давайте признаем Россию спонсором терроризма в рамках законодательства США. Давайте заставим их заплатить цену за убийство Навального", - заявил сенатор от Республиканской партии Лиднси Грэм.
Он предположил, что соответствующий законопроект может быть зарегистрирован в американском Конгрессе уже в скором времени.
Что говорят в Госдепе США
"Мы должны очень серьезно в этом вопросе отнестись к незапланированным последствиям", - сказала вторая заместитель госсекретаря США Юри Ким.
Она сослалась на позицию президента США Джо Байдена по этому вопросу в сентябре 2022 года. Тогда он высказался против включения России в список государств-спонсоров терроризма.
Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что по мнению президента США, "это не самый эффективный или сильный путь вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности".
Она отметила, что такое определение может иметь непредсказуемые последствия для Украины и всего мира.
Список государств-спонсоров терроризма
США включили четыре страны в список государств-спонсоров терроризма: Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.
Включение в список государств-спонсоров терроризма предусматривает четыре основные категории санкций со стороны США, включая ограничения на оказание помощи США, запрет на оборонный экспорт и продажу, определенные ограничения на экспорт товаров двойного назначения и другие финансовые ограничения.
Также предусмотрено наказание лицам и государствам, которые ведут торговлю с такими странами.
В июне 2023 года в Конгресс США был внесен законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма. Инициативу поддержали представители Демократической и Республиканской партий. Однако законопроект так и не был принят.
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