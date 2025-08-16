Сикорский раскрыл позицию Европы по перемирию в Украине: что ждать Зеленскому

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Польши Радослава Сикорского.

Сикорский объяснил, что Европа скажет Зеленскому в контексте американской позиции относительно перемирия в войне, которую начала Россия.

"Мы будем говорить ему то, что говорили до сих пор. То есть, что он может рассчитывать на определенные вещи от нас - на конкретные типы вооружения, на конкретную финансовую помощь, на путь выполнения условий и вступления в Европейский Союз", - пояснил он.

В то же время он добавил, что именно Украина должна решить, что есть в ее интересах.

"Продолжать борьбу, неся жертвы, или пойти на какие-то сложные компромиссы. Мы будем отстаивать принцип: ничего об Украине без Украины", - подчеркнул министр.