Сікорський розкрив позицію Європи щодо перемир’я в Україні: що чекати Зеленському
Європейські країни планують повідомити українському президенту Володимиру Зеленському про свою позицію щодо можливого перемир’я з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра Польщі Радослава Сікорського.
Сікорський пояснив, що Європа скаже Зеленському в контексті американської позиції щодо перемир'я у війні, яку розпочала Росія.
"Ми будемо говорити йому те, що говорили досі. Тобто, що він може розраховувати на певні речі від нас - на конкретні типи озброєння, на конкретну фінансову допомогу, на шлях виконання умов і вступу до Європейського Союзу", - пояснив він.
Водночас він додав, що саме Україна повинна вирішити, що є в її інтересах..
"Чи продовжувати боротьбу, несучи жертви, чи піти на якісь складні компроміси. Ми будемо відстоювати принцип: нічого про Україну без України", - наголосив міністр.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, що минулої ночі на військовій базі Аляски відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Переговори, які спочатку планувалися у форматі тет-а-тет, пройшли у розширеному форматі 3 на 3 і тривали близько трьох годин.
Після завершення переговорів президенти провели спільну пресконференцію, яка тривала близько 10 хвилин і не включала запитань від журналістів.
Трамп і Путін назвали розмову "продуктивною" та "корисною", проте конкретних домовленостей щодо війни в Україні оголошено не було.
За даними РБК-Україна, після саміту Трамп зв’язався з президентом України Володимиром Зеленським, і розмова тривала щонайменше півтори години.
До неї також були залучені представники європейських союзників. Детальніше, хто саме приймав в ній участь, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що вже сьогодні Трамп заявив про намір провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії. Ми вже писали, коли це може відбутись.