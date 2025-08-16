Сікорський розкрив позицію Європи щодо перемир’я в Україні: що чекати Зеленському

Європейські країни планують повідомити українському президенту Володимиру Зеленському про свою позицію щодо можливого перемир’я з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра Польщі Радослава Сікорського.

Сікорський пояснив, що Європа скаже Зеленському в контексті американської позиції щодо перемир'я у війні, яку розпочала Росія.

"Ми будемо говорити йому те, що говорили досі. Тобто, що він може розраховувати на певні речі від нас - на конкретні типи озброєння, на конкретну фінансову допомогу, на шлях виконання умов і вступу до Європейського Союзу", - пояснив він.

Водночас він додав, що саме Україна повинна вирішити, що є в її інтересах..

"Чи продовжувати боротьбу, несучи жертви, чи піти на якісь складні компроміси. Ми будемо відстоювати принцип: нічого про Україну без України", - наголосив міністр.