Сикорский протроллил россиян из-за лжи о дронах в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял россиян, которые запутались в собственной лжи о дронах, которые залетели в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сикорского в X (Twitter).

"Какой российской лжи мы должны верить?" - написал Сикорский.

Как отметил Сикорский, российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши. Тем временем посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши.

Глава МИД подчеркнул, что Россия искажает правду относительно инцидента с дронами, представляя различные версии событий.

Дроны РФ в Польше

Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько дронов залетели на территорию Польши. Для их уничтожения впервые была задействована польская авиация.

Всего на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников, которые пересекли границу во время обстрела Украины. Премьер Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушали по меньшей мере 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Североатлантического договора в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

В Польше уже стартовала операция "Восточный страж" через несколько дней после вторжения российских беспилотников.