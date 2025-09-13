ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сикорский протроллил россиян из-за лжи о дронах в Польше

Варшава, Суббота 13 сентября 2025 14:48
UA EN RU
Сикорский протроллил россиян из-за лжи о дронах в Польше Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял россиян, которые запутались в собственной лжи о дронах, которые залетели в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сикорского в X (Twitter).

Глава МИД подчеркнул, что Россия искажает правду относительно инцидента с дронами, представляя различные версии событий.

Как отметил Сикорский, российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши. Тем временем посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши.

"Какой российской лжи мы должны верить?" - написал Сикорский.

Дроны РФ в Польше

Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько дронов залетели на территорию Польши. Для их уничтожения впервые была задействована польская авиация.

Всего на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников, которые пересекли границу во время обстрела Украины. Премьер Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушали по меньшей мере 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Североатлантического договора в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

В Польше уже стартовала операция "Восточный страж" через несколько дней после вторжения российских беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Атака дронов
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России