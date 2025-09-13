Сікорський протролив росіян через брехню про дрони у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висміяв росіян, які заплуталися у власній брехні щодо дронів, які залетіли в Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сікорського в X (Twitter).

Як зазначив Сікорський, російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі. Тим часом посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі.

Глава МЗС наголосив, що Росія спотворює правду щодо інциденту з дронами, представляючи різні версії подій.

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька дронів залетіли на територію Польщі. Для їхнього знищення вперше було задіяно польську авіацію.

Загалом на території Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників, що перетнули кордон під час обстрілу України. Прем’єр Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів.

Через інцидент НАТО вперше активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у відповідь на проникнення російських дронів у Польщу.

У Польщі вже стартувала операція "Східний вартовий" за кілька днів після вторгнення російських безпілотників.