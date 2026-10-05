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Сикорский объяснил, когда НАТО может применить статью 5 против России

16:40 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Сикорский объяснил, когда НАТО может применить статью 5 против России Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
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В Польше уверены, что в нужное время статья 5 НАТО будет применена, если Россия совершит акт агрессии.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на брифинге для украинских журналистов в Варшаве.

НАТО применит 5 статью по факту

Журналисты спрашивали у Сикорского, уверена ли Польша в статье 5 договора НАТО о коллективной обороне и придет ли страна на помощь союзникам.

Также был вопрос о том, сколько должно быть пролетов российских дронов или ракет над польской территорией или над другой страной, чтобы НАТО признало агрессию непосредственно со стороны России.

"На оба вопроса ответ, собственно, одинаков: как вы знаете, статья 5 не столь однозначна, как некоторым кажется. И это не случайно, ведь она сознательно оставлена недосказанной - именно такая формулировка была пределом, на который в 1950-х годах мог согласиться Конгресс США", - говорит Сикорский.

Министр отметил, что тогда Конгресс не давал согласия на автоматическое вступление в войну. А только согласился на то, чтобы политическое решение о формате реакции НАТО принималось уже по факту нападения.

"И вы правы: здесь возникают разные мнения, ведь это будет вопросом оценки, а шаги потенциального агрессора предусмотреть трудно", - отметил он.

Глава МИД Польши напомнил, что статью 5 до сих пор применяли только один раз.

"Но в смысле принятия решения это было просто, ведь в результате очевидного нападения погибли 3,5 тысячи человек (речь идет о террористической атаке 11 сентября 2001 года - ред.)", - уточнил он.

Сикорский отметил, что, если случится нечто подобное, Польша и другие страны на это, безусловно, отреагируют.

Россия коварна

"Вы также правы в том, что нынешний агрессор коварен и может намеренно ставить нас перед такими дилеммами, совершая действия с размытой ответственностью и неопределенным масштабом. Однако мы с этим справимся", - уверен Сикорский.

По его мнению, Путин допускает ошибку, ведя гибридную войну против всей Европы. Причина - этим он только облегчает мобилизацию общественного мнения для сдерживания подобной агрессии.

"Он принципиально не понимает психологию демократических стран и считает нас гораздо более деградированными, чем мы на самом деле. А оказалось, что мы уже пятый год поддерживаем Украину. Этого он точно не предусмотрел", - говорит Сикорский.

Ранее РБК-Украина писало, что Сикорский считает ошибкой приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Однако Польша не собирается бойкотировать это мероприятие.

Кроме того, Сикорский заявил, что непосредственно предупреждал российскую сторону о возможном ответе в случае агрессии против стран НАТО.

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