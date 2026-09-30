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Польша не будет бойкотировать G20, несмотря на возможное присутствие Путина, - Сикорский

15:08 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Польша не будет бойкотировать G20, несмотря на возможное присутствие Путина, - Сикорский Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
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Приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами является ошибочным шагом, однако Польша не собирается бойкотировать это мероприятие.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Глава польского министерства опроверг необходимость бойкотировать саммит G20 из-за возможного присутствия российского диктатора. Сикорский подтвердил свое участие в заседании глав МИД стран "Большой двадцатки" в конце октября, независимо от того, будет ли там присутствовать представитель России.

"Дипломатия сложнее, чем кажется, и порой ставит нас в неудобные ситуации, но мы должны уметь с ними справляться", - подчеркнул Сикорский.

Критика решения США и вывод Путина из изоляции

В то же время, он считает сам факт приглашения Путина плохой идеей, напомнив о запрете въезда для российского диктатора во многие страны мира. По его мнению, главу Кремля нельзя считать желанным гостем, пока он продолжает захватническую и колониальную войну против Украины.

По мнению главы МИД Польши, решение президента США Дональда Трампа пригласить Путина свидетельствует о его бизнес-подходе, где предполагается поиск решений с выгодой для обеих сторон в любой ситуации.

"Это антиисторический подход к этой войне и пока он не дает результатов, а, к сожалению, выводит Путина из изоляции", - отметил Сикорский.

Дилемма "семейного фото" и опыт предыдущих встреч

Глава польского МИД отверг обвинения в том, что участие Польши в саммите будет способствовать выведению Путина из изоляции, отметив, что Варшава не является хозяйкой этого мероприятия.

Он также упомянул опыт министра финансов и экономики Анджея Доманского на встрече в штате Висконсин, где удалось избежать совместного присутствия с российским чиновником на так называемом "семейном фото".

Комментируя возможное участие президента Польши Кароля Навроцкого в совместной фотосессии с диктатором, Сикорский отметил, что существует простор для переговоров с американскими организаторами.

По его словам, другие мировые лидеры, в том числе премьер-министры Британии и Индии, а также президент Франции, скорее всего, тоже не будут стремиться делать такое фото.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы лично встретиться с российским диктатором во время саммита "Группы двадцати" в Майами.

В то же время спикер диктатора Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин пока не принял решение о своем участии в саммите G20.

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