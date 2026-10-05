Сікорський пояснив, коли НАТО може застосувати статтю 5 проти Росії

У Польщі впевнені, що в потрібний час стаття 5 НАТО буде застосована, якщо Росія здійснить акт агресії.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на брифінгу для українських журналістів у Варшаві.

НАТО застосує 5 статтю по факту

Журналісти запитували у Сікорського, чи впевнена Польща у 5 статті договору НАТО про колективну оборону і чи прийде країна на допомогу союзникам.

Також було питання про те, скільки має бути прольотів російських дронів чи ракет над польською територією або над іншою країною, щоб НАТО визнало агресію безпосередньо з боку Росії.

"На обидва питання відповідь, власне, однакова: як ви знаєте, стаття 5 не настільки однозначна, як декому здається. І це не випадково, адже вона свідомо залишена недомовленою - саме таке формулювання було межею, на яку в 1950-х роках міг погодитися Конгрес США", - каже Сікорський.

Міністр зазначив, що тоді Конгрес не давав згоди на автоматичний вступ у війну. А лише погодився на те, щоб політичне рішення про формат реакції НАТО ухвалювалося вже за фактом нападу.

"І ви маєте рацію: тут виникають різні думки, адже це буде питанням оцінки, а кроки потенційного агресора передбачити важко", - зауважив він.

Глава МЗС Польщі нагадав, що статтю 5 досі застосовували лише один раз.

"Але в сенсі ухвалення рішення це було просто, адже внаслідок очевидного нападу загинуло 3,5 тисячі людей (йдеться про терористичну атаку 11 вересня 2001 року - ред.)", - уточнив він.

Сікорський зазначив, що, якщо станеться щось подібне, Польща та інші країни на це, безумовно, відреагують.

Росія підступна

"Ви також маєте рацію в тому, що нинішній агресор підступний і може навмисно ставити нас перед таким дилемами, вчиняючи дії з розмитою відповідальністю та невизначеним масштабом. Проте ми з цим впораємося", - впевнений Сікорський.

На його думку, Путін припускається помилки, ведучи гібридну війну проти всієї Європи. Причина - цим він лише полегшує мобілізацію громадської думки для стримування подібної агресії.

"Він принципово не розуміє психологію демократичних країн і вважає нас значно деградованішими, ніж ми є насправді. А виявилося, що ми вже п'ятий рік підтримуємо Україну. Цього він точно не передбачив", - каже Сікорський.

Стаття 5 НАТО

Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на НАТО в цілому і викликає відповідь усіх членів Альянсу.

Але рішення щодо застосування цієї статті ухвалюється після консультацій між учасниками НАТО.

Також учасник Альянсу, який зазнав збройної атаки, може розраховувати на допомогу з боку інших. Вона може мати будь-який характер, не обов'язково військовий.

Проте що може вважатися "збройним нападом", у Північноатлантичному договорі прямо не прописано.