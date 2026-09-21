"Будьте осторожны": Сикорский рассказал, как предостерегал Россию от нападения на НАТО

Глава МИД Польши заявил, что напрямую предупреждал российскую сторону о возможном ответе в случае агрессии. По его словам, в разговоре с россиянами он подчеркивал: у НАТО больше боевых самолетов, и альянс ответит как в обороне, так и в наступлении.

"Я говорил россиянам - также с целью сдерживания - будьте осторожны, потому что у нас больше боевых самолетов, чем у вас. Так что если вы сделаете то, чего никто не желает, мы же не будем сидеть и не реагировать - мы ответим как в обороне, так и в наступлении", - заявил министр.

Сикорский привел пример: Украина, по оценкам, уничтожила от 30 до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, что уже повлекло за собой логистические трудности как в гражданской экономике РФ, так и в военной логистике.

По его словам, если Украина смогла достичь этого, практически не имея боевой авиации для действий над территорией России, то воздушные силы НАТО способны значительно больше.

Министр назвал удары по нефтеперерабатывающим объектам не только юридически допустимыми с точки зрения международного права, но и психологически эффективными – в отличие от террора против гражданского населения, который, по его словам, исторически приводит к противоположному эффекту: вместо падения морального духа общество только сплачивается.