Сикорский пригрозил Путину последствиями, если Россия нападет на НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает провокаций России против одной из стран НАТО. По его словам, если диктатор РФ Владимир Путин пойдет войной, тогда "мы сделаем то, что делали всегда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News .

Во время беседы ведущий спросил, как бы министр оценил вероятность того, что Россия в ближайшие два года попытается проверить действия пятой статьи НАТО против одной из стран Альянса.

В ответ Сикорский сказал, что пока Украина успешно сопротивляется, то у России нет сил, чтобы атаковать НАТО и сделать это успешно.

Однако министр вспомнил слова Путина, который сказал на днях, что Россия ответит, если сама подвергнется нападению со стороны других страны. По этой причине польский чиновник предположил, что РФ может намерено совершить провокацию.

"Разумеется, у нас нет никаких подобных планов. Поэтому я не исключаю, что россияне могут провести какую-либо операцию под чужим флагом на российской территории, чтобы получить предлог для удара по одной из стран НАТО. Мы должны дать понять Путину, что знаем, что он задумал, что нас не удастся обмануть и что это будет совершенно неприемлемо, а мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул Сикорский.

На уточняющий вопрос, где могла бы произойти такая провокация, он сказал, что люди часто считают слабым местом Сувалкский коридор.

"Мы тратим на оборону 4,8% нашего ВВП - в относительном выражении больше, чем США. Мы усиливаемся. У нас есть F-16, у нас есть F-35, у нас есть танки Abrams, у нас есть HIMARS, и у нас есть армия, которая будет сражаться. Поэтому если Путин хочет войны, если ему недостаточно Украины, мы сделаем то, что всегда делали", - добавил чиновник.

При этом он отметил, что есть и другие страны, которые чувствует себя более уязвимыми. В частности, это Эстония, Латвия и Литва, в адрес которых Путин высказывает угрозы.

Также ведущий отметил, что Польша вложила значительные ресурсы в строительство укреплений проекта "Восточный щит". Продолжая тему, журналист спросил, ожидается ли ощутимый прогресс этих планов уже в этом году, на что Сикорский ответил таким образом:

"Конечно, мы должны принимать меры предосторожности. Как я уже сказал, у них нет такого количества сил, которое могло бы представлять для нас угрозу. Мы бы заранее это заметили. Мы знали, что он стягивает войска к границам Украины, за шесть месяцев до начала вторжения, верно? Просто люди думали, что он не может быть настолько преступным и настолько безумным, чтобы действительно это сделать. Теперь мы знаем, что намерения Путина столь же опасны, как некоторые и предупреждали. Поэтому, если он начнет наращивать военное присутствие у наших границ, мы поступим так же", - резюмировал глава МИД.