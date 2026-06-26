Россия планирует провокации против НАТО уже в ближайшее время, - The Guardian

РФ может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге Североатлантического союза. Таким образом, Кремль стремится протестировать единство Запада на фоне растущего давления из-за дальнобойных ударов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Что известно об угрозе эскалации

По данным разведывательных источников, Москва планирует меры, которые не перерастут в полномасштабное нападение, но станут серьезным вызовом для союзников. В частности, латвийская разведка уже зафиксировала признаки подготовки подобных действий против стран Балтии или Польши.

Высокопоставленный политический источник в другой стране НАТО подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин может попытаться проверить готовность США защищать самых маленьких членов блока - Эстонию, Латвию и Литву.

Это происходит на фоне трудностей, с которыми сталкивается армия РФ во время вторжения в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также официально подтвердил опасения союзников после саммита Восточного фланга в Гданьске.

"Мы также без исключения разделяем мнение, что ситуация очень нестабильная, и в ближайшие недели и месяцы можно ожидать разных видов эскалации. Мы хотим подготовиться как группа стран, непосредственно подвергающихся этому риску", - заявил Туск.

Формат возможных атак России

Аналитики отмечают, что за неимением сил для открытия второго фронта Кремль склоняется к гибридным сценариям . Латвийские спецслужбы предполагают применение ракет или беспилотников, чтобы вынудить Запад прекратить поддержку Украины.

Эксперт по вопросам России аналитического центра Chatham House Кир Джайлз считает, что Москва будет искать способы изменить динамику войны путем горизонтальной эскалации конфликта на другие государства.

Западные военные чиновники связывают нервозность Кремля с успешными атаками украинских дронов на объекты вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.