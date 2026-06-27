Сікорський погрозив Путіну наслідками, якщо Росія нападе на НАТО

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що не відкидає провокацій Росії проти однієї з країн НАТО. За його словами, якщо диктатор РФ Володимир Путін піде війною, тоді ми зробимо те, що робили завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News .

Під час бесіди ведучий запитав, як би міністр оцінив ймовірність того, що Росія найближчими двома роками спробує перевірити дії п'ятої статті НАТО проти однієї з країн Альянсу.

У відповідь Сікорський сказав, що поки Україна успішно чинить опір, то Росія не має сил, щоб атакувати НАТО і зробити це успішно.

Однак міністр згадав слова Путіна, який сказав днями, що Росія відповість, якщо сама зазнає нападу з боку інших країн. З цієї причини польський чиновник припустив, що РФ може збиратися провокувати.

"Зрозуміло, у нас немає жодних подібних планів. Тому я не виключаю, що росіяни можуть провести якусь операцію під чужим прапором на російській території, щоб отримати привід для удару по одній з країн НАТО. Ми повинні дати зрозуміти Путіну, що знаємо, що він задумав, що ми не вдасться обдурити і що це буде абсолютно. НАТО", - наголосив Сікорський.

На уточнююче запитання, де могла б статися така провокація, він сказав, що люди часто вважають слабким місцем у Сувалкському коридорі.

"Ми витрачаємо на оборону 4,8% нашого ВВП - у відносному вираженні більше, ніж США. Ми посилюємося. У нас є F-16, у нас є F-35, у нас є танки Abrams, у нас є HIMARS, і у нас є армія, яка битисяме.

При цьому він зазначив, що є й інші країни, які почуваються вразливішими. Зокрема, це Естонія, Латвія та Литва, на адресу яких Путін висловлює погрози.

Також ведучий зазначив, що Польща вклала значні ресурси у будівництво укріплень проекту "Східний щит". Продовжуючи тему, журналіст запитав, чи очікується відчутний прогрес цих планів уже цього року, на що Сікорський відповів таким чином:

"Звичайно, ми повинні вживати запобіжних заходів. Як я вже сказав, у них немає такої кількості сил, яка могла б становити для нас загрозу. Ми б заздалегідь це помітили. Ми знали, що він стягує війська до кордонів України, за шість місяців до початку вторгнення, вірно? Просто люди думали, що він не може бути настільки злочинним. наміри Путіна такі ж небезпечні, як деякі і попереджали. Тому, якщо він почне нарощувати військову присутність біля наших кордонів, ми чинимо так само", - резюмував глава МЗС.