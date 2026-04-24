Глава МИД Польши предрек Путину судьбу свергнутых императоров

18:48 24.04.2026 Пт
2 мин
В Польше считают, что Путину кажется безопаснее продолжать неудачную войну
aimg Анастасия Никончук
Глава МИД Польши предрек Путину судьбу свергнутых императоров Фото: Владимир Путин (GettyImages)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимира Путина могут устранить представители его же окружения, после чего переговоры о завершении войны будет вести уже новый лидер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Corriere della Sera.

Читайте также: Рейтинги Путина в России продолжают падать: опрос показал новый антирекорд

Версия о смене власти в Кремле

По словам Сикорского, существует вероятность, что глава Кремля может быть отстранен людьми из ближайшего круга. В таком случае процесс мирных переговоров перейдет к его возможному преемнику.

Исторические параллели

Дипломат отметил, что в истории нередко случалось, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.

"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией… Диктаторы всегда осознают это очень поздно", - заявил Сикорский.

Логика поведения диктаторов

По мнению главы польского МИД, для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем ее завершение без очевидного результата.

"Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", - заявил он.

Ситуация в Кремле

Сикорский также указал, что российские военные не предоставляют Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это лишь усиливает стратегический тупик, в котором оказался Кремль.

Напоминаем, что ЕС утвердил двадцатый пакет санкций против России, который стал крупнейшим за последние два года. Новые ограничения затрагивают энергетическую сферу, оборонно-промышленный комплекс и финансовую систему страны.

Отметим, что заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о якобы готовности Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.

Российская Федерация Польша Сикорский Война в Украине
