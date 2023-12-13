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Сигналы были более чем положительные: Зеленский о встречах в США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе встречи получил положительные сигналы от представителей обеих партий Конгресса США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

Во время совместного брифинга с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил, что много разговаривал с представителями демократической и республиканской партий, и они заверили его в поддержке.

"Сигналы были более чем положительные. Но мы знаем, что есть слова, а есть результат", – сказал украинский лидер.

Он также отметил, что Украина никогда не сомневалась в поддержке США как стратегического партнера. Зеленский выразил уверенность, что американская помощь продолжится и мы не останемся с глазу на глаз с таким врагом как Российская Федерация.

Визит Зеленского в США

Украинский президент 11-12 декабря находится с двухдневным визитом в США.

Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Американский лидер в овальном кабинете подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.

Также Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "дара" и принять финансовую помощь на оборонные нужды Украины до того, как Конгресс уйдет на каникулы.

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