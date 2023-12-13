Сигнали були більш ніж позитивні: Зеленський про зустрічі у США

Під час спільного брифінгу із президентом США Джо Байденом Зеленський заявив, що багато розмовляв з представниками демократичної та республіканської партій і вони запевнили його у підтримці.

"Сигнали були більш ніж позитивні. Але ми знаємо, що є слова, а є результат", - сказав український лідер.

Він також зазначив, що Україна ніколи не сумнівалася в підтримці США, як стратегічного партнера. Зеленський висловив упевненість, що американська допомога продовжиться і ми не залишимося віч на віч з таким ворогом як Російська Федерація.

Візит Зеленського до США

Український президент 11-12 грудня перебуває з дводенним візитом у Сполучених Штатах Америки.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Американський лідер в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.

Також Байден закликав Конгрес не робити Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити фінансову допомогу на оборонні потреби України до того, як Конгрес піде на канікули.