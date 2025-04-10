Как пишет издание, военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО готовятся к сценарию нападения России на территорию союзников. На учениях будут отрабатываться действия сухопутных войск союзников в оборонительном бою против захватчиков, если случится худшее.

Отмечается, что Германия направила восемь истребителей Eurofighter с 71-го крыла тактической авиации. По данным НАТО, всего в Ramstein Flag 2025 задействовано более 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Среди них несколько американских самолетов F-35, которые считаются самыми современными истребителями в мире и недавно были заказаны Германией.

Путин готовится к войне с НАТО

В недавнем докладе Бундесвера говорилось о том, что власти России готовятся к масштабной войне против НАТО. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин хочет использовать силу для достижения своих целей.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может осуществить новое нападение через уже несколько лет. Он считает, что у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.

Однако глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.