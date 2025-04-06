В Германии пройдут масштабные учения на случай нападения России на НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV/dpa .

Как пишет издание, в сентябре этого года Бундесвер проведет масштабные учения в Гамбурге. Они будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.

Отмечается, что Гамбург является портовым городом, и поэтому будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы.

Маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и должны продлиться трое суток в дневное и ночное время. Военные будут отрабатывать передвижение военных через город, организацию медицинской помощи и эвакуации раненых.

Чем важен Гамбург

Гамбург является важным логистическим центром для НАТО благодаря своему стратегическому расположению на севере Германии, вблизи важных морских путей и границ со странами Скандинавии и Восточной Европы.

Город имеет один из крупнейших портов Европы, обеспечивающий эффективную транспортировку грузов, в частности военных материалов, через Балтийское море. Это делает Гамбург ключевым узлом для переброски сил НАТО в страны, которые могут быть под угрозой агрессии, а также для быстрого реагирования на кризисные ситуации.

Благодаря развитой инфраструктуре, включая порты, аэропорты и железнодорожные связи, Гамбург играет важную роль в обеспечении оперативной мобильности альянса. В случае конфликта город может стать основным хабом для логистики и поставки военных сил на восточный фронт, что делает его важным для обеспечения быстрой доставки техники, вооружений и других ресурсов. Это позволяет НАТО оперативно укреплять свои позиции в Европе в случае угрозы со стороны России или других агрессоров.

Путин готовится к войне с НАТО

Стоит напомнить, что в новом докладе Бундесвера говорится о том, что российские власти, вероятнее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В частности, о том, что российский диктатор Владимир Путин готов использовать силу для достижения своих целей.

А вот президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может совершить новое нападение через уже несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.