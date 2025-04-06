В Германии пройдут масштабные учения на случай нападения России на НАТО
В Гамбурге, Германия, осенью пройдут масштабные учения, имитирующие потенциальное нападение России на страны НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV/dpa.
Как пишет издание, в сентябре этого года Бундесвер проведет масштабные учения в Гамбурге. Они будут сфокусированы на быстрой переброске союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.
Отмечается, что Гамбург является портовым городом, и поэтому будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы.
Маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и должны продлиться трое суток в дневное и ночное время. Военные будут отрабатывать передвижение военных через город, организацию медицинской помощи и эвакуации раненых.
Чем важен Гамбург
Гамбург является важным логистическим центром для НАТО благодаря своему стратегическому расположению на севере Германии, вблизи важных морских путей и границ со странами Скандинавии и Восточной Европы.
Город имеет один из крупнейших портов Европы, обеспечивающий эффективную транспортировку грузов, в частности военных материалов, через Балтийское море. Это делает Гамбург ключевым узлом для переброски сил НАТО в страны, которые могут быть под угрозой агрессии, а также для быстрого реагирования на кризисные ситуации.
Благодаря развитой инфраструктуре, включая порты, аэропорты и железнодорожные связи, Гамбург играет важную роль в обеспечении оперативной мобильности альянса. В случае конфликта город может стать основным хабом для логистики и поставки военных сил на восточный фронт, что делает его важным для обеспечения быстрой доставки техники, вооружений и других ресурсов. Это позволяет НАТО оперативно укреплять свои позиции в Европе в случае угрозы со стороны России или других агрессоров.
Путин готовится к войне с НАТО
Стоит напомнить, что в новом докладе Бундесвера говорится о том, что российские власти, вероятнее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В частности, о том, что российский диктатор Владимир Путин готов использовать силу для достижения своих целей.
А вот президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия может совершить новое нападение через уже несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
При этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.
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